Le Bénin veut généraliser son projet d’assurance maladie d'ici janvier 2022

L'entrée de l'Hôpital national et centre universitaire de Pneumo-Phthisiology de Cotonou, le 21 août 2019. (image d'illustration) AFP - YANICK FOLLY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Bénin santé 2021 s’ouvre lundi 9 novembre au Palais des congrès de Cotonou, une rencontre de professionnels de la santé dans le but de généraliser le projet d’assurance maladie. Organisée par la PSSP, plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, et l’association Bénin Santé +, sous le parrainage des ministères de la Santé et des Affaires sociales, la rencontre doit statuer sur la contribution du secteur privé pour parvenir à une couverture universelle. Reportage dans un centre de santé.