Mali: le journaliste français Olivier Dubois otage depuis sept mois

Olivier Dubois est apparu depuis dans une vidéo dans laquelle il explique être détenu par le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, le Jnim, dirigé par Iyad Ag Ghaly. Les autorités françaises assurent être entièrement mobilisées pour sa libération, les autorités maliennes de transition ont même déclaré que des discussions étaient engagées. Mais à ce stade, et depuis la fameuse vidéo diffusée début mai, aucune nouvelle de notre confrère.

► À lire aussi : les circonstances de l’enlèvement du journaliste français Olivier Dubois au Mali

Comme chaque 8 du mois depuis son enlèvement, RFI ouvre son antenne à la famille d’Olivier Dubois, en espérant, comme d’anciens otages ont pu en témoigner avant lui, qu’il pourra entendre ces messages, là où il se trouve…

Ce lundi, son père André-Georges Dubois, puis sa compagne et ses enfants, lui envoient un message, au micro de David Baché, de la rédaction Afrique.

Ton père qui t’aime et à qui tu manques terriblement.

Nous sommes tous à tes côtés. Beaucoup de personnes sont mobilisées pour parler de ta situation. Alors, je voudrais que tu restes positif et gardes en mémoire que tout a une fin. Je suis persuadé que cette fin est proche.

et le message de sa compagne et de de ses deux enfants.

« Olivier, j’espère que tu vas bien. Aujourd’hui, j’ai juste envie de te parler. Tu sais, Olivier, tu me manques à un point que tu n’imagines même pas !

Je grandis beaucoup avec cette épreuve et j’apprends sur la vie. Et je voulais te dire merci. Merci, parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd’hui sans toi.

Je t’aime tellement, Olivier ! Ça me donne une force incroyable ! Je me battrai pour toi, pour nos enfants et pour notre famille tout le temps qu’il faudra !

Tu n’es pas seul Olivier. Regarde dans ton cœur… Je suis là. Je ne te quitte jamais ! Regarde dans nos souvenirs… Nous sommes tous ensemble… Nous nous retrouverons, Olivier, plus forts que jamais ! J’y crois ».

...