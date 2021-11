Procès de l’assassinat de Sankara: à la barre le général Diendéré plaide non coupable

Le général Diendéré à l'aéroport international de Ouagadougou, le 23 septembre 2015. (Image d'illustration) REUTERS/Joe Penney

Texte par : RFI

Il a été le supérieur des assassins de Thomas Sankara et de ses collaborateurs et il était, jusqu’à sa chute, le chef d’état-major particulier du président Compaoré, le général Gilbert Diendéré accusé « vedette » du procès Sankara, est à la barre du tribunal militaire de Ouagadougou, ce mardi 9 novembre 2021. Il a plaidé non coupable des chefs d’attentat à la sûreté de l’État, complicité d’assassinat, recel de cadavre et subornation de témoins.