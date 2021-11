Procès de l’assassinat de Sankara: les accusations de Diendéré contre l’ex-Premier ministre Zida

Le général Diendéré, condamné pour le coup d'État manqué de 2015, est désormais accusé dans le procès de la mort de Thomas Sankara. Photo : Ouagadougou, 2017. Ahmed OUOBA / AFP

Face du tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Dienderé a soutenu avoir organisé une réunion entre les hommes chargés de la sécurité du président Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Mais le sergent-chef Hyacinthe Kafando n’a pas pris part à cette rencontre. Quelques heures plus tard, des hommes de la garde rapprochée de Blaise Compaoré tirent sur le président Thomas Sankara et ses compagnons. Impossible d’entendre l’adjudant-chef Hyacinthe Kafando dans cette affaire : il a fui le pays depuis 2015. Et ce, selon le général Dienderé, avec le soutien de Yacouba Isaac Zida, l’ex-Premier ministre sous la transition.