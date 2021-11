Guinée: le colonel Doumbouya dit « non » au médiateur de la Cédéao

Le colonel Mamadi Doumbouya (lunettes noires), l’homme fort de Conakry. Le 10 septembre 2021. REUTERS - SALIOU SAMB

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le dernier sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao tenu le week-end dernier à Accra les crises guinéenne et malienne a nommé un envoyé spécial de la commission en Guinée. Mohamed Ibn Chambas, ce diplomate ghanéen doit être l’interface entre l’organisation sous-régionale et la Guinée sanctionnée par la Cédéao pour cause de prise du pouvoir par la force. Mais à Conakry, les autorités guinéennes estiment qu’il n’y a pas de crise interne et que le processus de transition est sur de bons rails. C’est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, l’homme fort de Conakry a écrit au chef de l’État ghanéen, président en exercice de la Cédéao.