Procès de l'assassinat de Sankara: le général Diendéré interrogé sur la riposte à l'attaque

Deuxième journée d’audition ce mercredi 10 novembre pour celui qui était l’un des principaux responsables sécuritaires lors du putsch de 1987. Les avocats de la partie civile se sont concentrés sur ce que Gilbert Diendéré avait fait après l’attaque contre le Conseil de l’Entente.

Avec notre envoyé spécial au tribunal militaire de Ouagadougou, Gaëlle Laleix

En tant que commandant du 1er bataillon d’intervention rapide et responsable de la sécurité du Conseil de l’Entente, le général Diendéré aurait, selon les avocats de la partie civile, dû organiser la riposte à l’attaque.

Lors de l’audience, le général a expliqué avoir à l’époque une centaine d’hommes sous ses ordres pour surveiller l’enceinte du Conseil. Ils étaient tous membres du CNEC ou du bataillon aéroporté de Koudougou. « C’était donc l’élite », a commenté Maître Ferdinand Nzepa.

« Comment expliquer une telle passivité lors de l’attaque ? », questionne-t-il. Le général a alors expliqué que ces éléments étaient à leur poste et attendaient les instructions. Une telle riposte ne s’improvise pas.

« À qui profite le crime ? »

Maître Nzepa a alors châtié l’orgueil du général : « Vous avez eu un parcours extraordinaire, vous avez occupé les plus hautes fonctions dans ce pays. Même la présidence, un court moment. Le grand général Diendéré ne devrait-il pas assumer ? ». « Et pourquoi j’assumerais ?, a répondu Gilbert Diendéré, Parce que je suis général ? Non, je ne le ferai pas ».

La carrière de Gilbert Diendéré une fois que Blaise Compaoré a pris le pouvoir a également intéressé les avocats. Ils ont d’ailleurs posé cette question simple : « À qui profite le crime ? », pointant du doigt l’ascension fulgurante de Gilbert Diendéré, qui finira chef d’état-major particulier de Blaise Compaoré.

« Si ce crime ne vous profitait pas, pourquoi ne pas en avoir arrêté les auteurs ? », a interrogé Maître Ambroise Farama, avocat de la famille Sankara. « J’étais lieutenant, le président du Faso est mort et si j’arrête mes supérieurs, Blaise Compaoré et le commandant Lingani c’est pour faire quoi ? Aller à la Radio nationale ? Et dire que je dirige moi-même le pays ? », a conclu Gilbert Diendéré.

