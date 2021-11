Restitution de trésors royaux: les Béninois attendent un « moment historique»

Les biens culturels, pillés dans les palais d’Abomey par les troupes françaises en 1892, arrivent au Bénin ce 10 novembre. Une cérémonie est organisée à la présidence de la République pour célébrer ce retour réclamé, négocié et obtenu par le président béninois en 2016.

Publicité Lire la suite

Le retour des œuvres sera célébré dans les jardins de la présidence de la République à partir de 17 heures, deux heures après l’arrivée des trésors royaux, raconte notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan. De 150 à 300 invités sont attendus, des institutionnels, des rois et chefs traditionnels et les descendants du roi Béhanzin, le souverain dont le palais a été pillé en 1892 à Abomey.

Le président Talon a deux invités de marque, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, auteurs d'un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Le déroulé de la cérémonie : hymne national, animation traditionnelle, chorale d’enfants et interview de Patrice Talon. Il n’y aura pas de cérémonie vaudoue, le protocole restera républicain.

► À lire aussi : Biens culturels: le rapport Savoy-Sarr évoque des restitutions définitives

Les caisses transportant les œuvres ne seront pas ouvertes. Selon le calendrier, les 26 œuvres resteront deux à trois mois à la présidence de la République, le temps de l’acclimatation aux nouvelles conditions de climat et d'hygrométrie. Elles seront exposées au fort portugais de Ouidah en attendant d’être transférées définitivement au musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Un musée aux normes internationales, financé par l’Agence Française de développement. Il sera prêt dans trois ans.

Au cours de la signature de l’acte de transfert des œuvres le président Patrice Talon s’est dit partiellement satisfait des 26 œuvres qu’il obtient aujourd’hui. « Comment voulez-vous que mon enthousiasme soit total alors d’autres œuvres emblématiques comme le Dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fâ, outil mythique qui permet aux devins de lire l’avenir et bien d’autres soient retenus en France », a regretté le président béninois. Visiblement, il en veut plus. Officiellement, le Bénin n’a pas adressé de nouvelle réclamation, mais Patrice Talon espère que « la suite viendra », il compte pour cela sur les travaux législatifs lancés par le président français pour définir un cadre plus général de restitution.

«C'est un moment symbolique, émouvant et historique, qui était tant attendu et inespéré», s'est félicité le président français Emmanuel Macron aux côtés du président béninois Patrice Talon, le 10 novembre 2021. © AP - Sarah Meyssonnier

► À écouter aussi : Restitution de trésors royaux: «C'est une victoire du nouveau dialogue entre le Bénin et la France» [Invité international]

Beaucoup de Béninois ont découvert l’histoire du pillage des palais d’Abomey avec ce dossier de restitution. Ils applaudissent le retour de ces 26 œuvres et attendent impatiemment leur exposition. « Je frissonne à l'idée d'observer de plus près ces trésors royaux, notamment les trônes de nos ancêtres. C'est inimaginable », a ainsi confié à l'AFP à Cotonou un dignitaire et chef de collectivité Dah Adohouannon. « Du haut de mes 72 ans, je peux mourir en paix, une fois que je les aurais vus », a-t-il ajouté.

► À lire aussi : Restitution des œuvres au Bénin: à Abomey, la joie les descendants du roi Béhanzin

🇧🇯 Beaucoup de Béninois accusent la #France de ne restituer qu’une partie des œuvres, mais d’autres se réjouissent.

►Au 🎤de J.-L. Aplogan #RFImatin 👇 pic.twitter.com/WFZMmq9aTX — RFI (@RFI) November 9, 2021

Pour eux, la cérémonie sera d’ailleurs retransmise en direct sur les écrans de la télévision béninoise.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne