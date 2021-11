Soudan: deux semaines après le coup d’État, la justice ordonne le retour d'internet

Un Soudanais avec son smartphone dans un quartier de Khartoum. (Illustration). REUTERS - MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

Cela fait 15 jours que le Soudan est quasiment coupé du monde. Après le coup d'État du 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan accuse les médias en ligne de faire la promotion de la révolte. Résultat, il suspend la connexion internet des téléphones et les foyers équipés d'un routeur subissent le même sort. Un groupe d'avocats ainsi que la Société soudanaise de protection des consommateurs ont porté l'affaire devant la justice et ont obtenu gain de cause mardi 9 novembre mais internet demeure inaccessible jusqu'à présent.