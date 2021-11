Togo: l’opposant Jean-Paul Oumolou toujours entre les mains de la gendarmerie

Arrêté à Lomé depuis une semaine, l’opposant Jean-Paul Oumolou est toujours en garde à vue. Jusque-là, aucune charge n’est retenue contre lui. Les partis politiques de l’opposition et la diaspora réclament sa libération.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Depuis une semaine, Jean-Paul Oumolou est détenu dans les locaux du service central de recherches et d’investigations criminelles à la gendarmerie nationale. Selon Me Claude Amégan, son avocat, il a fait l’objet de plusieurs séances d’interrogatoires entre vendredi et dimanche mais pour le moment, aucune charge ne lui est signifiée. Il devrait être présenté au procureur incessamment a conclu l’avocat.

Des vidéos dénonçant le pouvoir

Jean- Paul Oumolou, ancien leader étudiant de l’université de Lomé a connu la prison sous Eyadéma Gnassingbé avant d’aller s’installer en Suisse. Nommé ambassadeur après la présidentielle de février 2020, au nom du gouvernement en exil de Gabriel Agbéyomé Kodjo auprès de l’organisation des Nations unies à Genève, Jean-Paul Oumolou est très connu pour ses vidéos dénonçant le pouvoir de Lomé.

Il était en séjour dans la capitale togolaise, quand il a été interpelé de façon rocambolesque par les éléments de la gendarmerie il y a une semaine. Une interpellation qui suscite réprobations et indignations au sein de la classe politique togolaise et de la diaspora.

Le mouvement La dynamique Mgr Kpodzro, le Parti des togolais, le mouvement du 5 octobre et le front citoyen Togo-debout, branche France, se mobilisent et réclament sa libération sans condition.

