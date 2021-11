Centrafrique: le gouvernement réagit suite à l’arrestation de militaires portugais de la Minusca

Un soldat de la Minusca en Centrafrique. (Illustration) Florent Vergnes AFP/Archivos

Le lundi 8 novembre 2021, les autorités portugaises ont annoncé avoir effectué une dizaine d’arrestations dans le cadre d’un trafic de diamants, d'or et de stupéfiants auquel auraient participé des militaires portugais déployés sous la bannière de l’ONU en Centrafrique. Lisbonne dit avoir prévenu les Nations unies dès l’année dernière et le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé qu’une enquête est en cours et a promis « des mesures exemplaires ».