Forum mondial pour la Paix: rendez-vous d’opportunités à Paris pour les dirigeants africains

Le président sénégalais Macky Sall et le président français Emmanuel Macron, à l'Élysée, le 17 mai 2021. (illustration).

Ce jeudi 11 novembre s'ouvre le Forum mondial de Paris pour la Paix, dans la capitale française. C'est la quatrième édition de cette conférence internationale qui va rassembler jusqu'à samedi chefs d'États, représentants de la société civile et dirigeants d'entreprises du monde entier, autour cette année des questions de santé, de climat et du numérique.

Comment mettre fin à la pandémie de Covid-19 et résorber ses conséquences économiques ? Comment avancer plus vite sur le climat ? Comment améliorer la gouvernance du numérique et faire progresser l'intelligence artificielle au bénéfice de tous, au niveau mondial ? C'est le vaste programme de ce 4e Forum mondial de Paris pour la Paix.

Intervention de Macky Sall

Organisé à la Grande Halle de la Villette, il sera inauguré ce jeudi soir 11 novembre par le président Macron, entouré de la vice-présidente américaine Kamala Harris et du président nigérian Muhammadu Buhari.

Au total sont annoncés, outre les 15 000 participants en ligne, 350 personnalités en chair et en os, dont 30 chefs d'États et de gouvernement et parmi eux, 12 venus d'Afrique.

Le président sénégalais Macky Sall interviendra lors d'un atelier sur le financement de la dette. Pour les autres dirigeants africains présents, d'Alassane Ouattara à Roch Marc Christian Kaboré en passant par Mahamat Idriss Déby, Mohammed el-Menfi, Denis Sassou-Nguesso et Abdel Fattah al-Sissi - qui participeront aussi à la conférence internationale sur la Libye vendredi -, ce sera l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron, qui ne les avait pas conviés le mois dernier, lors du sommet Afrique-France de Montpellier, où il avait préféré s'adresser à la jeunesse africaine.

L’Afrique a tout intérêt à s'approprier l'intelligence artificielle Minata Sarr Ndiaye, enseignante-chercheure à l'Université virtuelle

