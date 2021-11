RDC: fin de la visite du vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur à Bukavu

Vue de la ville de Bukavu dans l'est de la RDC aux abords du lac Kivu (Image d'illustration). © Flickr CC BY SA 2.0 followtheseinstructions

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Daniel Aselo, accompagné de députés et de sénateurs a bouclé son séjour à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Il était à la tête d’une délégation pour évaluer la situation sécuritaire, une semaine après la dernière attaque dans cette ville, des casernes militaires et policières par des hommes en armes jusque-là non identifiés.