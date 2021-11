Rwanda: le YouTubeur Dieudonné Nyonsega condamné à 7 ans de prison

Au Rwanda, Dieudonné Niyonsega, un YouTubeur connu sous le nom d’Hassan Cyuma, a été condamné à sept ans de prison jeudi 11 novembre, puis arrêté à son domicile. Il est le propriétaire de la chaîne YouTube Ishema TV, et il est connu pour sa liberté de ton et ses reportages critiques des autorités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Dieudonné Niyonsega avait déjà été arrêté au printemps 2020, en pleine crise du coronavirus, accusé d’avoir enfreint les règles du confinement et d’avoir utilisé une fausse carte de presse. Un an plus tard, il est acquitté et libéré. Mais le procureur fait appel et c’est en deuxième instance qu’il vient d’être condamné à sept ans de prison.

Il avait récemment été cité dans communiqué de la commission rwandaise des médias. « Dieudonné Niyonsega n’est pas journaliste comme il le prétend sur sa chaine YouTube », indiquait alors cet organe de régulation de la presse rwandaise, mettant en garde tous ceux qui seraient tentés de se revendiquer de la profession sur les réseaux sociaux sans être accrédités.

Deuxième arrestation de youtubeur

Au Rwanda, un pays qui occupe le 156e rang sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de RSF, certains journalistes ou personnalités critiques du gouvernement se tournent vers YouTube. Dieudonné Niyonsega est le second YouTubeur arrêté en un mois après Théoneste Nsengimana, détenu depuis la mi-octobre pour publication de fausses informations.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne