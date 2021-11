Centrafrique: le mandat de la Minusca renouvelé pour un an de plus

Des Casques bleus de la Minusca patrouillent dans le quartier PK12 de la capitale Bangui, le 13 janvier 2020. AFP - FLORENT VERGNES

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Minusca, l’une des plus importantes missions de maintien de la paix de l’ONU a été renouvelée pour un an vendredi 12 novembre par le Conseil de sécurité. Et le renforcement des troupes décidé en 2020 est bien confirmé pour 12 mois de plus. Mais la Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote.