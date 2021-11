Culture: quand un trio de «performers» congolais danse sur les maux de la RDC

Capture d'écran d'un extrait de spectacle « Voix intérieures » sur le Carreau du temple. © Capture d'écran

Texte par : RFI

Un danseur, Yves Mwamba, un musicien, Pytshens Kambilo et une militante Rebecca Kabugho. Ce trio de « performers » congolais livre une pièce en forme de manifeste appelée « Voix intérieures ». Trois corps, trois voix, trois langages qui dénoncent les injustices, la corruption et la répression en République démocratique du Congo (RDC). Ces voix dont ils parlent, ce sont celles qui, comme ils le disent eux-mêmes, bouillonnent à l’intérieur du peuple congolais et demandent le respect des droits humains, le droit à la démocratie et la fin de l’impunité des groupes armés dans le pays.