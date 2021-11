RDC: des milliers de manifestants dénoncent à Kinshasa la «politisation» de la Céni

Des milliers de militants de la société civile et de l’opposition ont répondu à l’appel des mouvements laïcs catholiques et protestants pour réclamer « la dépolitisation de la Commission électorale », dont le choix des membres est contesté, en particulier celui du chef de cette Céni, Denis Kadima suspecté de liens avec le président Félix Tshisekedi.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Cette manifestation est la toute première démonstration de force pacifique des forces politiques et sociales de la nation qui regroupe les camps de l'ex-président Joseph Kabila et des opposants Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Les manifestants rencontrés dans ce défilé à Kinshasa n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur la Céni.

« Nous disons consensus par rapport à la Céni. Le forcing de Kadima n’est pas acceptable. Nous ne voulons plus être roulé dans la farine. Nous voulons qu’il y ait un dialogue où nous allons nous retrouver avec des réformes consensuelles ». « Nous devons mettre en place une Céni qui rassure toutes les parties présentes

