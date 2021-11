Côte d’Ivoire: au festival Cocobulles, les dessinateurs de presse confiants en leur avenir

Capture d'écran de l'affiche de la 6e édition du festival "Cocobulles". © Capture d'écran

La commune de Treichville à Abidjan accueillait ce week-end la 6e édition du festival Cocobulles, le rendez-vous du dessin de presse et de la bande dessinée. L’occasion de plaider la cause du dessin de presse et de réfléchir sur l'avenir de celui-ci.