Présidentielle 2023 à Madagascar: Panorama, la plateforme de l'opposition sort de son silence

A Madagascar, le groupe de l'opposition Panorama sort de son silence. C'est une plateforme composée de 17 partis politiques, avec, entre autres le HVM du président sortant Hery Rajaonarimampianina et le MTS du député de la grande ville portuaire de Tamatave, Roland Ratsiraka. Ces derniers, qui se disent être dans une critique constructive du régime du président Rajoelina, ont tenu une conférence devant un parterre de 400 invités et membres de partis politiques à l'hôtel Carlton, dans le centre de la capitale, Antananarivo : « Madagascar fait marche arrière. Comment sortir du gouffre ? ». En ligne de mire : la présidentielle de 2023.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Après un peu plus de trois heures de débat, les partis de l'opposition se sont mis d'accord sur une série de résolutions annoncées par Brigitte Rasamoelina, présidente du parti AMP. Des résolutions dans lesquelles la plateforme s'inquiète du cadre de la présidentielle de 2023 : « Nous demandons aux partenaires techniques et financiers une aide pour réaliser l’amélioration du processus électoral. Nous mentionnons spécialement la transformation des cartes d’électeurs en cartes biométriques et la mise en place d’une Céni neutre, gage d’une vraie élection transparente, sans doublon, acceptée par tous ».

Institutions « tenues » par le pouvoir

La nouvelle Commission électorale nationale indépendante (Céni) dont les membres ne sont pas encore tous nommés est déjà remise en cause par l'ancien président Marc Ravalomanana, invité par la plateforme Panorama : « Vous pensez que cette Céni est indépendante ? Toutes les institutions ici sont tenues par le pouvoir. Ne pensez pas qu'il y aura une personne élue par le peuple si ce sont ces gens-là les membres de la Céni ».

« Une élection saine, loyale et transparente »

Pour le député Roland Ratsiraka, fondateur du parti MTS, l'heure est aussi au bilan des trois ans du régime du président Rajoelina : « Ils priorisent l’intérêt personnel, le business interne, la gabegie, la corruption. On est en recul sur l’agriculture, on produit beaucoup moins, recul sur les réseaux routiers, sur pratiquement tous les secteurs d’activités. Donc, c’est un recul historique. Dons, j’adresse un message au pouvoir actuel, il faut qu’ils écoutent ce qui s’est passé, qu’on ait une élection saine, loyale et transparente ».

La plateforme dénonce aussi une atteinte aux droits de l'opposition, notamment, un accès très limité pour s'exprimer à la radio et à la télévision nationale.

