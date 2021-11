Tunisie: les opposants au président Kaïs Saïed tentent de se structurer

Après un peu plus d’un mois d’accalmie, près de 3 000 manifestants contre le président Kaïs Saïed se sont rassemblés ce dimanche 14 novembre à Tunis.

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

Jaouhar Ben Mbarek est un des leaders du collectif « Citoyens contre le coup d'État ». C’est la passionaria du mouvement. Hissé sur le toit d’une maisonnette, il harangue la foule. Un peu plus de trois mois après que le président Kaïs Saïed s’est arrogé les pleins pouvoirs, Jaouhar Ben Mbarek estime le retour dans les rues indispensable : « Le président n’écoute personne, il n’a jamais écouté personne. Il ne dialogue avec personne, il ne parle à personne malgré toutes les demandes de négociations, de dialogue national, de dialogue démocratique. »

Demande d'élections en 2022

Dans ce collectif, on trouve pêle-mêle d’anciens députés, d’anciens cadres du mouvement islamiste Ennahdha et même un ancien conseiller du président Saïed. Tous appellent au retour immédiat des activités du Parlement et demandent dans un second temps l’organisation de législatives et d’une présidentielle anticipées.

« Nous pensons qu’à partir de la deuxième moitié de 2022, le pays sera prêt pour aller aux urnes, estime Jaouhar Ben Mbarek. Nous sommes là pour défendre cette feuille de route. On va continuer sur la capitale, mais aussi dans les régions. Dans les semaines à venir, ce sera un mouvement continu, sans arrêt pour défendre la démocratie, le retour à la démocratie et le retour à l’état de droit. »

Après avoir dénoncé ce qu’ils appellent un « coup d’État », les opposants à Kaïs Saïed souhaitent désormais montrer qu’ils sont force de propositions.

