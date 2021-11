Burkina Faso: au moins 20 morts dans une attaque dans le Soum

Une attaque a fait au moins 20 morts à Inata dans le nord du Burkina Faso. © RFI

Au Burkina Faso, 20 personnes tuées dont 19 gendarmes et un civil, c’est le bilan encore provisoire d’une dans la province du Soum ce dimanche. Des hommes armés ont pris d’assaut tôt ce dimanche le détachement de la gendarmerie. C’est l’une des attaques les plus meurtrières subies par les forces défense et sécurité depuis le début des attaques dans le pays.