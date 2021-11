Nord Stream 2: l’Ukraine remporte une petite victoire devant la Russie

Dans la partie de poker qui oppose l’Ukraine à la Russie, autour du dossier du gazoduc Nord Stream 2, c’est Kiev qui vient de poser sur la table une carte majeure, après que le régulateur allemand de l’énergie, en charge de la certification de Nord Stream 2, a reconnu l’opérateur gazier ukrainien comme partie prenante au processus de certification du gazoduc. L’Ukraine espère ainsi retarder ou empêcher la mise en service de Nord Stream 2, en se servant du droit européen.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Nord Stream 2 est pour ainsi dire achevé, mais pour le mettre en service, l’Allemagne dispose de quatre mois, du 8 septembre dernier au 8 janvier prochain, pour le faire certifier par la très officielle Agence fédérale des réseaux de la République fédérale.

Ensuite, la Commission européenne disposera de deux à quatre mois pour étudier la décision allemande et approuver à son tour la mise en service du projet russe, qui met de l’eau dans le gaz, en Europe centrale et orientale. Mais l’Ukraine, qui est la grande perdante de Nord Stream 2, n’a pas dit son dernier mot.

Pas de cadeau de von der Leyen

L’opérateur gazier ukrainien Naftogaz a demandé à l’Allemagne d’être associée au processus de certification, en utilisant le droit européen et l’accord d’association signé entre Kiev et Bruxelles, selon lequel l’Ukraine dispose d’intérêts légaux et commerciaux dans la politique énergétique européenne. « Nous sommes prêts à apporter des arguments démontrant que ce gazoduc ne peut être rendu opérationnel sans respecter le droit européen de l’énergie », a ainsi déclaré Iouri Vitrenko, le PDG de Naftogaz sur Twitter, postant un signe des deux doigts, symbole de première victoire.

L’Ukraine joue donc la montre, en espérant qu’elle peut faire capoter le processus de certification de Nord Stream 2 avant le mois de janvier. Les experts énergétiques à Kiev estiment que l’Union européenne a des devoirs envers Kiev, qui sont inscrits à l’accord d’adhésion signé avec l’Ukraine après la révolution de Maïdan. Seulement, à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne s’appelle Ursula von der Leyen, et il y a peu de chances, que cette personnalité de la CDU allemande fasse des cadeaux aux Ukrainiens.

