Congo-B: campagne de dépistage du cancer de la peau chez les albinos à Brazzaville

Des médecins spécialistes venus de Russie ont lancé lundi 15 novembre à Brazzaville une campagne de dépistage et de traitement du cancer de la peau, en faveur des personnes atteintes d’albinisme. Elle se déroule dans la clinique spécialisée de l’Association Johny Chancel pour les albinos (AJCA).

Avec notre correspondance à Brazzaville, Loïcia Martial

François Ngoma, un albinos de 67 ans, présente quelques boutons sur la peau. Il est venu de la cité de Sibiti, dans le sud-ouest, pour participer à cette campagne qui doit durer deux semaines. « Je suis venu à cause de la maladie de la peau. Là où je réside, il n’y a pas la possibilité de me soigner. C’est pour cette raison qu’on m’a conseillé de venir ici », explique-t-il.

Deuxième campagne à Brazzaville

Aussitôt après le lancement de l’opération, Baryshnikov Kirill, l'un des cinq médecins russes enfile sa blouse blanche et se met au travail. « Les albinos ont souvent des problèmes de la peau et de la vue. Les problèmes de peau peuvent empirer si on ne le prend pas en charge à temps », affirme le soignant.

Initiée par l’AJCA, l’ONG dirigée par Jhony Chancel Ngamouana, la campagne vise à réduire le taux de mortalité due au cancer de la peau chez les albinos. « Le cancer de la peau est la première cause de mortalité et nous avons fait de la lutte contre cette maladie notre cheval de bataille », précise M. Ngamouana.

La campagne qui a démarré lundi est la deuxième du genre. La dernière, lancée en janvier, a permis à des médecins maliens et ougandais de prendre en charge près de 500 personnes.

