Madagascar: un lanceur d’alerte du ministère de la Santé devant la justice

Ravo Ramasomanana, ex-employé du ministère de la Santé aujourd'hui considéré comme un lanceur d'alerte, et son avocat maître Eric Rafidison, à l'issue de l'audience, devant le Palais de justice ce 15 novembre 2021. © RFI/Sarah Tétaud

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En avril 2021 à Madagascar, un agent du ministère de la Santé dénonce dans une vidéo, largement reprise sur les réseaux sociaux, des détournements de fonds et des faits de corruption au sein de son ministère. Dans les jours qui suivent, le trentenaire est convoqué par la gendarmerie pour « diffamation et cybercriminalité ». Lundi 15 novembre, il comparaissait au tribunal correctionnel d’Antananarivo pour atteinte à la sécurité publique, provocation à la haine envers le gouvernement et incitation à enfreindre les lois du pays. Une audience très suivie par la presse et par les organisations de défense des droits de l’homme.