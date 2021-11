Niger: le 3e Sommet des filles africaines s'ouvre à Niamey

Vue aérienne de Niamey, au Niger. Souleymane AG ANARA AFP

RFI

Le 3e Sommet des filles africaines à Niamey, au Niger, débute ce mardi 16 novembre. Il se déroule jusqu’au 18 novembre, sous l'égide de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et du Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant.