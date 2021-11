Vidéo

Omar Victor Diop, le photographe sénégalais en un mot, un geste et un silence

Portrait du photographe sénégalais Omar Victor Diop en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster/RFI

En quelques années, Omar Victor Diop est devenu l’une des affiches de la création africaine et d’une Afrique optimiste portée vers l’avenir. À 41 ans, le photographe sénégalais s’est imposé dans nos imaginaires avec ses images sur la fierté noire et ses combats pour la justice et la liberté. Né en 1980 à Dakar, dernier d’une fratrie de six enfants, il est d’abord cadre dans une multinationale avant de franchir le pas vers le monde de l’art. Sa nouvelle série « Allegoria » embrasse les défis de notre planète Terre. Portrait de l’artiste en un mot, un geste et un silence.