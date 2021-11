Centrafrique: série d’incidents dans le Nord-Ouest, plusieurs civils tués

Malgré le cessez-le-feu proclamé il y a tout juste un mois par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, l’Ouest et le Centre du pays sont toujours le théâtre de violents affrontements, dont les principales victimes sont civiles. Dimanche 14 novembre, 11 personnes ont été tuées près de la localité de Mann, dans le Nord-Ouest (préfecture de l’Ouham-Pendé).

Avec notre correspondant à Bangui, Carol Valade

Le marché hebdomadaire de Mann, ouvert dimanche, a été le théâtre d’échanges de tirs. 11 civils ont été tués et huit autres ont été blessés dans la confusion d’une attaque impliquant, selon des sources concordantes, le groupe rebelle 3R. C'est le plus actif dans cette région aux nombreux gisements aurifères et dont le chef se trouve actuellement au Tchad, en attendant l’avancée du processus de paix mené sous l’égide de la CIRGL depuis le dernier sommet de Luanda.

Un processus qui tarde à se concrétiser, au grand dam des principaux acteurs impliqués. Dans le centre du pays, les opérations de ratissage se poursuivent avec un appui aérien, notamment dans la zone de Bria où l’UPC (Unité pour la paix en Centrafrique) d’Ali Darassa, demeuré hors du processus de Luanda, reste la cible principale des forces gouvernementales et de leurs alliés.

De nombreuses arrestations sont signalées. « Malgré les efforts en faveur de la paix, l’option militaire reste sur la table du gouvernement, et donc des groupes armés » analyse un observateur, qui craint un regain de tension avec l'arrivée de la saison sèche.

