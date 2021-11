Reportage

Mali: au camp de Tessalit, Barkhane passe la main aux Forces armées maliennes

Audio 03:33

Samedi 13 novembre 2021, les Forces armées maliennes prennent possession du camp de Tessalit. © RFI/Franck Alexandre

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'était le poste avancé français situé le plus au nord du Mali. À Tessalit, la force Barkhane a baissé le drapeau et rétrocédé aux Forces armées maliennes le camp qu'elle occupait depuis 8 ans. Dans quelques semaines l'armée française rendra également son poste de Tombouctou pour se concentrer plus au sud à Gao, Ménaka et Gossi. Reportage à Tessalit de notre envoyé spécial Franck Alexandre, lors de la rétrocession aux Famas.