Maroc: l'Espagne extrade un activiste du Front Polisario réclamé par Rabat

Les forces de l'ordre marocaines à l'oeuvre au sein de l'aéroport Mohammed-V de Casablanca, le 15 juillet 2020. (image d'illustration) © AP - Abdeljalil Bounhar

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les autorités espagnoles ont extradé, mardi 16 novembre, un activiste du Front Polisario vers Rabat. Il s'agit de Fayçal al-Bahloul, accusé par les autorités marocaines d'« inciter à commettre des crimes terroristes contre le royaume » et d'avoir tué un policier en 2010. Le Maroc et l'Espagne sont liés par des accords sécuritaires et judiciaires qui permettent l'extradition des personnes réclamées par la justice. La presse marocaine affirme qu'il a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport Mohammed-V à Casablanca.