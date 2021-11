Gabon: l’Université Omar Bongo du Gabon, 50 ans et un lustre perdu

L’Université Omar Bongo du Gabon, l’UOB, célèbre ses 50 ans cette année. C’est la première université du pays. Elle avait été créée pour mettre fin à la dépendance du Gabon à l'égard des universités régionales et françaises. Aujourd’hui, l’état des lieux n’est pas reluisant selon les étudiants

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Sous un vieux manguier non loin du rectorat, ces étudiants en master de tourisme préparent un exposé. Quand on leur demande ce qu’ils pensent de leur université 50 ans après, personne ne veut parler. Finalement, les langues se délient lorsqu’il leur est proposé de s’exprimer sous le couvert de l’anonymat.

« On n’est pas du tout content du tout de l’université, c’est clair, nous assure cet étudiant. A cause des difficultés dans l’achat de fascicules, de l’insécurité, l’insalubrité, du manque de place, etc. »

Son camarade renchérit : « L’enseignement est au rendez-vous à l’université, mais ce sont les conditions dans lesquelles les enseignements sont dispensés qui ne sont pas bonnes. Dans un amphithéâtre conçu pour 300 personnes, on est peut-être 1000. »

« Dans le recrutement direct, c’est d’abord les étudiants de écoles (privées) que l’on prend au détriment des étudiants de l’université OmarBongo », conclut un autre étudiant.

35 000 étudiants pour une capacité de 14 000 places

Tous ces problèmes évoqués par les étudiants seront débattus durant les Etats généraux qui sont organisés dans la foulée du cinquantenaire. Mais pour l’instant, le recteur de l’UOB, le Pr Mesmin Noël Soumaho dresse un bilan positif de l’établissement.

« J’affirmerai que l’UOB aura pleinement accompli sa mission de formation des élites du Gabon. Pour s’en convaincre, les agents de l’État aux fonctions les plus prestigieuses de la république sont actuellement presque tous des produits de l’UOB. »

D’une capacité de 14 000 places, l’UOB compte cette année 35 000 étudiants.

