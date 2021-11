L’Égypte interdit «Eternals», le film hollywoodien de super-héros

L’Égypte a interdit la super-production hollywoodienne Eternals quelques heures seulement avant sa première projection. Le film n'avait pourtant pas été censuré. Les billets avaient déjà été vendus. Mais c’était avant l’offensive des réseaux sociaux.

De notre correspondant au Caire,

Une tendance hostile au film s’est emparée de milliers d’internautes égyptiens. Le film comprend des séquences avec des homosexuels, c'est le principal reproche fait au film. Le fait qu’il s’agisse de deux des super héros était perçu comme une « promotion » de ce que les conservateurs égyptiens considèrent comme « une maladie » et les islamistes « un grand péché ».

L'homosexualité trop visible dans Eternals

Même si l’homosexualité n’est pas formellement interdite par la loi égyptienne, elle est réprimée sous divers prétextes si elle ne reste pas « discrète ». L’autre objection soulevée plutôt par les islamistes est que les héros sont « éternels », ce qui est une qualité de Dieu, auquel d’ailleurs ils semblent s’adresser. La personnification des prophètes et d’Allah a toujours été interdite sur petit et grand écran arabe.

Le principal argument des défenseurs de ce long métrage est, qu’interdit ou pas, ceux qui veulent voir le film le feront sur Netflix ou toute autre plateforme. Ceci est vrai même si les abonnés aux plateformes payantes restent une infime minorité en Égypte. De plus, soulignent les internautes, même si avec ses 500 salles de cinéma l’Égypte reste le champion arabe du septième art, le nombre de spectateurs égyptiens potentiels ne représente pratiquement rien par rapport aux revenus internationaux de Eternals. Il y a enfin ceux qui contestent le principe même de la censure.

Une censure qui pourrait s'exercer sur internet

Pour le moment ce qui est bloqué en Égypte, ce sont des sites politiques ou d’information jugés hostiles au pouvoir. Tout le reste, ou presque, est libre. Pas de blocage de sites pornographiques, y compris gays. Pas de pare-feu non plus contre les plateformes diffusant films, séries et documentaires. Rien non plus de sérieux contre la piraterie de musique et de films. Mais cela pourrait changer car rien n’est éternel !

