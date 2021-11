Nigeria: beaucoup de questions autour de la mort du journaliste Tordue Salem

Vue d'Abuja, capitale du Nigeria. ©George Osodi/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Porté disparu depuis près d'un mois, le journaliste Tordue Salem est mort. La police nigériane a indiqué avoir retrouvé son corps dans un hôpital d'Abuja. Le journaliste couvrait l'actualité parlementaire pour le quotidien The Vanguard. On était sans nouvelles de lui depuis le 13 octobre. La police a annoncé qu'il est mort dans un accident de voiture et a même interpellé un suspect. Mais pour la famille et les collègues de Tordue Salem, l'histoire ne s'arrête pas là.