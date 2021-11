Procès des assassins de Chebeya et Bazana en RDC: comparution d'un nouveau suspect

En République démocratique du Congo, un nouveau suspect, présenté comme témoin, a comparu dans le procès de l’assassinat en juin 2010 de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, deux militants de La Voix des Sans Voix.

avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

Jeancy Ngoy wa Mulanga, né en 1983, est le père de six enfants.Il a été arrêté dans l’ex-province du Katanga il y a une dizaine de jours après une cavale de plus de dix ans. Il figurait parmi les huit membres du commando qui, la nuit du 1er au 2 juin 2010 ont mis fin à la vie de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana.

« Un petit chétif », selon maître Peter Ngomo, se référant à son apparence fragile. Cet avocat des parties civiles relève dans les dires du policier beaucoup de mensonges et même, dit-il, des contradictions. Notamment dans la confrontation avec le prévenu Jacques Mugabo qui, lui, a reconnu avoir participé activement au crime.

Mais, pour Peter Ngomo, il y a tout de même un point positif à cette étape du procès: « Cette fois au moins, on a fait le tour de la situation et on sait dans quelles conditions Chebeya et Bazana ont été tués, dans quelles conditions on les a amenés à Mitendi, là où on a enterré Bazana ».

Le corps de Fidèle Bazana est supposé avoir été enterré dans une concession appartenant au général Zelwa Katanga Djadjidja à Mitendi, à l’ouest de Kinshasa. Après une descente sur les lieux, la cour a demandé à l’officier de produire tous ses titres de propriétés.

Mais le général Djadjidja tarde à s’exécuter. Me Elie Mbikayi Mwamba est lui aussi avocat des parties civiles : « C'est à partir de ce titre que nous saurons si c'est bien le cimetière où a été enterré Fidèle Bazana ».

Prochaine audience, dans deux semaines. Les parties et le ministère public devront alors remettre leurs conclusions.

