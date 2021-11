Rwanda: l'exaspération monte face à la multiplication des radars

Des radars mesurant la vitesse des voitures dalns l'Ohio (image d'illustration) © AP Photo - Al Behrman

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La polémique enfle au Rwanda face au nombre grandissant de radars dans le pays. Ils ont fait leur apparition un peu partout le long des routes cette année, dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l'insécurité routière. Mais ces derniers jours, le mécontentement grandit dans la rue et sur les réseaux sociaux face à des amendes toujours plus fréquentes, et parfois salées.