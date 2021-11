La France demande à certains de ses citoyens de quitter le territoire éthiopien

Des passagers contournent la statue d'Alula Aba Nega, général éthiopien du Tigré, après l'annulation des vols vers Addis-Abeba à l'aéroport de Mekele, capital de la région du Tigré en Éthiopie, le 25 juin 2021. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Paris suit le mouvement amorcé par les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël la semaine dernière. D’importants efforts diplomatiques sont en cours pour mettre fin à la guerre civile qui dure depuis plus d’un an. Mais sur le champ de bataille, la situation militaire continue de se dégrader.