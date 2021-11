Mali: après la libération de Dr Keb, des dizaines d’otages maliens sont encore prisonniers

Un soldat marchant devant un véhicule blindé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo-Keïta de Bamako, le 29 mars 2012. © AP - Rebecca Blackwell

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, la frustration des proches des otages toujours détenus est grande. L’annonce de la libération du chanteur Dr Keb et de ses accompagnateurs, en début de semaine, a évidemment été accueillie avec joie par tout le pays. Mais d’autres otages, occidentaux et maliens, sont toujours en captivité au Mali, depuis parfois de longues années. Leurs proches s’impatientent mais restent plus déterminés que jamais à obtenir leur libération