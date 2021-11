Covid-19 au Sénégal: Antony Blinken annonce le soutien des États-Unis pour produire des vaccins

Nous sommes aussi engagés à aider et à travailler étroitement avec le Sénégal pour augmenter les capacités à produire des vaccins parce qu’augmenter les capacités de production locales permet de distribuer plus facilement les vaccins et de sauver des vies. Même si nous travaillons sur le Covid19, nous savons qu’il y aura d’autres pandémies dans le futur. Nous devons trouver des moyens de travailler ensemble à un système mondialisé de sécurité sanitaire renforcé et ainsi prévenir plus efficacement le risque d’une nouvelle pandémie.