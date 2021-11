Afrique du Sud: les funérailles privées et sans médias de Frederik de Klerk

L'ancien président sud-africain, Frederik de Klerk est décédé jeudi 11 novembre 2021, à l'âge de 85 ans. © AP - Jerome Delay

En Afrique du Sud, les funérailles de l’ancien président, Frederik de Klerk, se dérouleront ce dimanche 21 novembre. Le dernier chef d’État du régime de l’apartheid, et Prix Nobel de la paix aux côtés de Nelson Mandela, est décédé le 11 novembre à l’âge de 85 ans, des suites d’un cancer des poumons. Sa crémation et ses obsèques se dérouleront en privé, en famille et sans médias, alors que la figure de Frederik de Klerk reste très controversée dans le pays.