Agressions anti-LGBT au Cameroun: HRW dénonce l’absence de réaction des autorités

Vue de Yaoundé, capitale du Cameroun. (Photo d'illustration) Tim E. White/Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Cameroun, les agressions contre la communauté LGBTQI+ se multiplient, non seulement de la part des citoyens, mais aussi et de plus en plus par des policiers. Au moins 27 agressions ont été recensées cette année par Human Rights Watch qui met en cause l’absence de réaction des autorités