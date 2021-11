Accord au Soudan: réactions mesurées de la communauté internationale

Abdallah Hamdok a retrouvé son poste de Premier ministre, 28 jours après le coup d'État militaire qui l'avait destitué. Selon l'accord signé le 21 novembre avec le chef des putschistes, il est désormais chargé de former un gouvernement de « technocrates ».

La plupart des grands acteurs internationaux semblent avoir choisi la prudence. Réagissant à l'accord trouvé entre le Premier ministre et les militaires au Soudan, les États-Unis par exemple se disent « encouragés » par le retour d'Abdallah Hamdok et la libération annoncée des prisonniers politiques. Mais Anthony Blinken ajoute qu'il « exhorte » à la poursuite des discussions et même à « redoubler d'efforts », tout en condamnant la violence de la répression.

« Encouragés », c'est aussi le mot utilisé par la « troïka » – Norvège, Royaume-Uni, États-Unis, Union européenne, Suisse et Canada – qui réitère par ailleurs sa « solidarité avec le peuple soudanais ». Elle dit attendre de « prochaines étapes » pour « répondre aux aspirations de la population ». C'est aussi le cas de la Turquie qui tient à « souligner l'importance de prendre en compte les attentes de tous les segments du peuple soudanais ».

L'Union africaine, de son côté, fait part de sa « satisfaction ». Elle « se félicite de ce pas important vers le retour à l'ordre constitutionnel » et « encourage » les acteurs politiques à « approfondir cette orientation », mais n'évoque pas le retour du Soudan au sein de ses instances.

Quant aux Émirats arabes unis, très influents sur l'armée, ils n'élaborent pas davantage, eux non plus, tout en se félicitant de l'accord signé dimanche.

