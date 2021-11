Comores: opération coup de poing contre la consommation d’alcool

Aux Comores, une vaste opération de « lutte contre la consommation d’alcool sur la voir publique » a été annoncée, ce lundi 22 novembre, par la police nationale lors d’un point de presse. Face à la recrudescence de crimes violents et des accidents de la route, les autorités ont fait un lien avec la surconsommation de boissons alcoolisées et ont décidé d’apporter une réponse coup de poing avec la fermeture immédiate de différents points de vente à travers tout le pays.

Avec notre correspondante à Moroni, Anziza M’Changama

Les points de vente et de consommation d’alcool seront fermés par les policiers et, en particulier, s’ils ne respectent pas la réglementation en vigueur. Il y a en effet les revendeurs non agréés ainsi que les points de vente en possession d’une licence mais, pour certains, situés près d’écoles ou de mosquées.

Le commissaire Nassuf Kaissane, chef du département Sécurité publique de la police nationale, a justifié cette décision par la recrudescence des accidents de la route ainsi que des cas d’ivresse sur la voie publique.

Ces dernières semaines, de nombreux crimes ont aussi secoué le pays par leur caractère extrêmement violent et leur nombre croissant. Le commissaire a indiqué que 80% des personnes impliquées dans ces affaires étaient fortement alcoolisées au moment des faits.

Cette lutte contre la consommation d’alcool est donc une forme de lutte contre la criminalité.

L’alcool n’est pas interdit dans le pays mais la fermeture des débits de boisson, entamée ce week-end, va se poursuivre dans les jours à venir.

Les forces de l’ordre ont également indiqué que pour l’heure, elle serait à durée illimitée.

