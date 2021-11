RCA: la Cour pénale spéciale officialise l’arrestation du ministre de l’Élevage Hassan Bouba

Hassan Bouba, ministre de l'Élevage, le 17 septembre 2021 à Bangui. © Carol Valade / RFI

En République centrafricaine, le ministre de l’Élevage et ancien coordinateur politique de la rébellion UPC a été arrêté et inculpé vendredi 19 novembre pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité par la Cour pénale spéciale (CPS) qui a officialisé ce lundi les chefs d’inculpation. Il encourt la prison à perpétuité.