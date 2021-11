Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz en visite au Maroc

C’est la première fois qu’un ministre de la Défense de l’État hébreu effectue une visite de ce genre. Elle intervient sur fond de tension entre Alger et Rabat, sur le Sahara occidental. Le Maroc et Israël prévoient de signer des accords de coopération sécuritaire.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Après le ministre des Affaires étrangères israélien Yaïr Lapid, qui s’était rendu au Maroc l’été dernier, c’est désormais au tour de Benny Gantz, ministre de la Défense israélien.

Le Maroc et l’État hébreu ont rétabli leurs relations diplomatiques il y a près d’une année, en décembre 2020. Ce processus de normalisation est intervenu dans le cadre des Accords d’Abraham, des traités de paix entre Israël et certains pays arabes, soutenus par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Donnant-donnant. Le Maroc avait accepté de renouer avec Israël, en contrepartie, Washington avait reconnu la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental, territoire disputé avec les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

Et c’est justement dans un contexte régional tendu, et sur fond de rupture diplomatique entre Alger et Rabat, qu’intervient la visite de Benny Gantz au Maroc.

Selon des experts israéliens, cette visite à ce moment précis n’est pas le fruit du hasard.

