Mpho Phalatse, première maire noire de Johannesbourg

En Afrique du Sud, après un résultat décevant lors des élections locales au début du mois, l’ANC n’est pas parvenu à sceller des accords de coalitions dans certaines grandes métropoles. Et c’est le principal parti d’opposition, l’Alliance Démocratique, qui s’est imposé finalement mardi 23 novembre dans les grandes villes, en prenant la tête pour la première fois de la métropole d’Ekurhuleni, et en conservant Pretoria. Le parti reprend également Johannesbourg, avec à sa tête, Mpho Phalatse, première femme noire élue en tant que maire de la ville.

Avec notre correspondante à Johannesbourg, Claire Bargelès

L'ANC a subi un revers historique lors des élections locales début novembre, en passant pour la première fois sous la barre des 50% à un scrutin. Jusque-là, le parti de Nelson Mandela avait remporté tous les votes à la majorité absolue depuis les premières élections démocratiques du pays en 1994.

Sans majorité absolue d'un parti, le choix du maire dans plusieurs villes stratégiques dont Johannesburg et Pretoria était en suspens. L'ANC a perdu lundi le contrôle de la capitale économique Johannesburg. Le conseil municipal a choisi Mpho Phalatse, une femme issue du premier parti d'opposition l'Alliance démocratique (DA).

Mpho Phalatse ne s’attendait pas à ce retournement. Son parti, l’Alliance démocratique, n’avait obtenu que 71 sièges sur 270 au sein du conseil de Johannesbourg, et les discussions en vue de former des coalitions avaient échoué. Et pourtant, lors du vote de lundi, elle a devancé le candidat de l’ANC, grâce à 144 voix en sa faveur.

À 44 ans, elle devient ainsi la première femme maire de la ville depuis 1946, après avoir été pendant cinq ans conseillère municipale. Médecin de profession, elle n’hésite pas à imposer ses vues au sein de son parti, en l’appelant par exemple à s’excuser le mois dernier, lors d’une campagne d’affichage jugée raciste. Mais elle est aussi parfois rattrapée par sa parole trop libre, notamment pour des propos pro-Israël tenus en 2018 qui lui ont valu d’être suspendue quelques jours.

Sa tâche, désormais, ne sera pas aisée : comme dans d’autres métropoles remportées par l’Alliance démocratique, la victoire a été acquise grâce au soutien de plus petits partis, comme Action SA ou l’EFF. Un vote qui s’est fait contre l’ANC, sans qu’aucun accord de coalition ne soit signé, ce qui laisse entrevoir une gouvernance très instable.

L’ANC parvient néanmoins à remettre la main, de justesse, sur la ville de Port-Elizabeth. Quant à la municipalité de Durban, le ou la futur(e) maire doit encore être élu(e) ce mercredi.

