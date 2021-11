Tchad: malgré l'évacuation du gouverneur, les tensions persistent à Faya-Largeau

Vue sur la province du Borkou où se trouve la vile de Faya-Largeau, dans le nord du Tchad. AFP - JEREMY MAROT

Vers la fin du bras-de-fer qui oppose population et administration à Faya-Largeau ? Cette ville est en ébullition depuis la décision - il y a un peu plus d'une semaine - du gouverneur de la province de saisir tous les véhicules qui ne sont pas en règle. Des manifestations ont alors éclaté, mais la tension est montée d'un cran depuis la mort d'un jeune manifestant tué par une balle de la police selon la CNDH. Ce qui a été démenti par les autorités. Lundi, la mobilisation a pris de l'ampleur, lorsque les femmes et les hommes ont rejoint les jeunes dans les manifestations pour réclamer le départ du gouverneur de la province, qui a été évacué de la ville hier, mardi 23 novembre au matin.