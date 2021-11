Congo Hold-up: réunion entre la BGFIBank et l’Inspection générale des finances de RDC

Siège de la BGFIBank à Kinshasa, RDC. © RFI

La BGFIBank a été mise en cause par l’enquête sur des détournement d’argent publics effectuée par un consortium de médias dont RFI. La rencontre de ce jeudi 25 novembre 2021 avait pour but de discuter du possible remboursement par cette banque d’argent irrégulièrement obtenu du Trésor public. La réunion se serait déroulée sans heurts et les discussions devraient se poursuivre sur quelques jours.