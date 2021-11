Covid-19 : l'Afrique du Sud se sent punie après ses révélations sur le variant Omicron

Un personnel de santé porte le masque à Soweto, en Afrique du Sud, le 26 novembre 2021. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

La révélation de la présence d'un nouveau variant a provoqué une onde de choc mondiale. Baptisé « Omicron » par l'Organisation mondiale de la Santé et considéré comme source d'inquiétude. Une centaine de cas ont été recensés en Afrique du Sud, mais son origine reste inconnue. Et pourtant, les pays du monde entier ferment leurs frontières à l'Afrique du Sud et à plusieurs pays d'Afrique australe. L'Afrique du Sud se sent lâchée après avoir fait ses révélations.