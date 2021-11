Massacre du 28 septembre 2009: la CPI à Conakry pour accélérer la tenue d’un procès

Le nouveau procureur de la CPI Karim Khan a fait du dossier du massacre du 28 septembre 2009 une de ses priorités (image d'illustration) Ebrahim HAMID AFP

Texte par : Bineta Diagne 2 mn

Une mission de la Cour pénale internationale était en Guinée jeudi et vendredi. Son objectif : donner un coup d’accélérateur aux préparatifs en vue d’un procès concernant le massacre du stade le 28 septembre 2009, qui a fait 150 morts et au cours duquel plus d’une centaine de femmes ont été violées.