RCA: inculpé pour crimes contre l'humanité, le ministre Hassan Bouba est sorti de prison

Hassan Bouba, ministre de l'Élevage, le 17 septembre 2021 à Bangui. © Carol Valade / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le ministre Hassan Bouba, ancien haut cadre du groupe armé UPC, inculpé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et arrêté la semaine dernière par la Cour pénale spéciale est sorti de détention ce vendredi en début d’après-midi. L’information a été confirmée ce vendredi soir via un communiqué de la CPS, une juridiction hybride composée de magistrats nationaux et internationaux, chargée de juger les violations les plus graves des droits de l’homme commises en Centrafrique depuis 2003.