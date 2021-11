Tchad: ExxonMobil porte plainte contre ses employés nationaux

En crise avec ses employés depuis qu’il a décidé de vendre ses actifs à une société anglaise, le major américain ouvre un nouveau front avec ses employés dans la longue bataille judiciaire avant son départ du Tchad. La compagnie pétrolière exploite jusqu’ici le bassin pétrolier de Doba.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

Les employés d’ExxonMobil mis au chômage depuis plus d’un mois sont arrivés en nombre ce jeudi au tribunal de grande instance de Ndjamena. La veille, leurs délégués avaient reçu une convocation suite à une plainte de leur employeur. Celui-ci déplore avoir perdu plus de 30 milliards de francs CFA à cause des grèves contre le projet de changement de capital.

Cette plainte est une manœuvre de diversion, dénonce Me Mouné Koudangbé, l’avocat des employés qui pointe la mauvaise foi de la direction d’ExxonMobil : « Exxon impute la double peine à ses employés, parce qu’aujourd’hui, non seulement ces gens-là ne travaillent pas, ils sont “au chômage” parce que les effets de leur contrat sont suspendus par le “lock-out” qui a été déclenché -vous voyez, ce mois qui est passé, les employés n’ont pas perçu leur salaire ! Ils n’ont, ni salaire ni travail-. (Mais) en plus, ils sont poursuivis pour payer trente milliards de francs CFA. Nous trouvons que c’est quand même de l’aberration. »

Les avocats de ExxonMobil contactés n’ont pas souhaité réagir pour le moment. Les parties sont convoquées le 9 décembre prochain pour la suite de la procédure.

