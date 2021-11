Bénin: les dossiers des opposants Reckya Madougou et Joël Aivo renvoyés en jugement

Les deux opposants, Reckya Madougou et Joël Aivo seront jugés respectivement pour « financement du terrorisme » et « complot contre la sûreté de l’Etat et blanchiment ». Getty Images/ Romilly Lockyer

Après huit mois de procédure, la Criet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, renvoie le dossier des deux opposants en jugement. Après avoir vu leurs dossiers de candidatures à l’élection présidentielle rejetés, Reckya Madougou a été interpellée le 3 mars et Joël Aivo le 5 avril. L’instruction est terminée, ils seront finalement jugés à une date non encore indiquée. Les infractions ne changent pas.